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21:32   13 Марта 2018
Россия
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Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Ранее один из разработчиков БОВ «Новичок» Вил Мирзаянов заявил о том, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Он утверждает, что только у РФ был доступ к этому отравляющему веществу. Об использовании отравляющих веществ класса «Новичок» ранее также заявила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Независимый политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей пояснил ситуацию. Эксперт напомнил, что в 90-е годы, когда США тесно сотрудничали с Россией, американцы занимались разрушением военно-промышленного комплекса страны. Их агенты, отметил он, занимали должности практически на каждом стратегическом объекте бывшего СССР. По словам аналитика, именно служащие из США ликвидировали снаряды, боеприпасы, технику, а также занимались утилизацией отравляющих веществ.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что формула того же «Новичка» оказались в руках американцев, их спецслужб. Именно здесь дают течь все обвинения против России», — уверен Осташко.

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #отравление #весь мир #скрипаль
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