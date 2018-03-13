Эксперт разоблачил версию об «отравлении Россией» Скрипаля

Ранее один из разработчиков БОВ «Новичок» Вил Мирзаянов заявил о том, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Он утверждает, что только у РФ был доступ к этому отравляющему веществу. Об использовании отравляющих веществ класса «Новичок» ранее также заявила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Независимый политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей пояснил ситуацию. Эксперт напомнил, что в 90-е годы, когда США тесно сотрудничали с Россией, американцы занимались разрушением военно-промышленного комплекса страны. Их агенты, отметил он, занимали должности практически на каждом стратегическом объекте бывшего СССР. По словам аналитика, именно служащие из США ликвидировали снаряды, боеприпасы, технику, а также занимались утилизацией отравляющих веществ.