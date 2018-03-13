ЦИК: Более пяти миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по месту регистрации
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что заявления для голосования на президентских выборах не по месту регистрации подали более пяти миллионов россиян.
В частности, говоря о числе граждан России, подавших заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, Памфилова заявила:
«Мы перешагнули за 5 миллионов».
При этом глава ЦИК отметила, что это число почти в три раза превысило число человек, которые на предыдущих выборах воспользовались открепительными удостоверениями.