ЦИК: Более пяти миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по месту регистрации

​​​​​​Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что заявления для голосования на президентских выборах не по месту регистрации подали более пяти миллионов россиян.

В частности, говоря о числе граждан России, подавших заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, Памфилова заявила:

«Мы перешагнули за 5 миллионов».

При этом глава ЦИК отметила, что это число почти в три раза превысило число человек, которые на предыдущих выборах воспользовались открепительными удостоверениями.