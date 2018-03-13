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21:22   13 Марта 2018
Россия
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ЦИК: Более пяти миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по месту регистрации

ЦИК: Более пяти миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по месту регистрации

​​​​​Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что заявления для голосования на президентских выборах не по месту регистрации подали более пяти миллионов россиян.

В частности, говоря о числе граждан России, подавших заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, Памфилова заявила:

«Мы перешагнули за 5 миллионов».

При этом глава ЦИК отметила, что это число почти в три раза превысило число человек, которые на предыдущих выборах воспользовались открепительными удостоверениями.

Автор: Александр Люблинский
#цик #памфилова #глава цик #выборы2018 #голосование по месту пребывания #голосование не по месту регистрации
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