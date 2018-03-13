У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить

Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.

Промышленное производство в Дагестане в прошлом году продемонстрировало рост на 15,7%, при этом обрабатывающий сектор вырос сразу на 19,5%.

«Не буду приводить общероссийские цифры, они, как вы знаете, являются гораздо более скромными», - добавил президент.

Львиную долю росту промышленности региона принесли оборонные заказы. И тут перед Дагестаном задачи стоят такие же, как и в остальной России: диверсификация производства, о которой ранее Путин говорил в послании Федеральному Собрании.

«Нам нужно вместе подумать о том, как сделать так, чтобы оборудование, имеющееся на этих предприятиях, работало эффективно и по всем другим возможным направлениям», - поставил задачу президент.

Вопрос стоит решать не только с оборудованием, как объяснял на Форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле Путин, но и с кадрами. С демографией, которая является еще одним направлением для работы в России, в Дагестане дела обстоят хорошо, а вот с уровнем жизни, не особо.

«Вы знаете не хуже, чем я, – реальные доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом», - сказал Путин. И поручил региональным властям работать над повышением доходов дагестанцев.

Еще одно слабое место Дагестана - дотации и субсидии из федерального бюджета, на которые живет регион.

«Дело не в том, что жалко из федерального бюджета эти деньги, - заметил президент. - Дело совсем не в этом. Дело в том, чтобы поднять собственные производственные мощности, создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые, интересные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы вывести Дагестан и жителей Дагестана на новый уровень».

Недостаток рабочих мест вынуждает покидать регион молодежь. Люди предпенсионного возраста часто просто сидят без работы.

Общая беда у Дагестана с другими регионами России, как добавил президент, это коррупция. Она тормозит развитие страны.

«С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране, - продолжил президент. -И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной».

Решение проблемы с коррупцией не будет региональным. В Послании одним из факторов, который призван излечить болезнь, Путин называл «цифровизацию всей системы государственного управления, и ее прозрачность».

«Мы все время говорим о коррупции, о чиновниках. Должен сказать и не имею права это не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, – честные, порядочные и нацеленные на результат люди», - призывал бороться не с людьми, а с болезнью президент.

В Дагестане кроме совещания по вопросам социально-экономического развития, Владимир Путин пообщался с местными жителями, а напоследок обсудил задачи региона с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. 14 марта в графике президента значатся рабочая поездка в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Крым и Севастополь.