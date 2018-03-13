Захарова: Задачей МИД на выборах-2018 является организация голосования за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что выборы президента России идут полным ходом.

Она отметила, что задачей российского внешнеполитического ведомства является организация голосования за границей. Посольства и генконсульства ведут разъяснительную работу среди россиян, которые собираются голосовать, пребывая за рубежом.

Все сведения о ходе досрочного голосования размещены на сайтах посольств и генконсульств, а также в их социальных сетях.

Захарова также отметила, что в Республике Конго координационный совет соотечественников решили провести флешмоб к выборам-2018 #ВаженКаждыйГолос и призвала поддержать его.