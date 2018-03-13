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21:06   13 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел надзирала за пытками террористов

СМИ: Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хэспел надзирала за пытками террористов

Первый заместитель ЦРУ Джина Хэспел, которую выдвинули на пост главы ведомства, после того, как Майк Помпео был назначен госсекретарем США, руководила одной из тайных тюрем в Таиланде, где держали подозреваемых в терактах 11 сентября 2001 года.

Об этом в среду 13 марта со ссылкой на рассекреченные документы сообщает издание Washington Examiner, отмечая, что Хэспел, руководя тайной тюрьмой ЦРУ, надзирала за пытками предполагаемых террористов.

Издание отмечает, что двух подозреваемых в террористической деятельности пытали в тайской тюрьме под надзором Хэспел – одного из них били головой о стену, а второго пытали водой, более 83 раз имитируя его утопление. В конце концов сотрудники, проводившие пытки, пришли к выводу, что подозреваемые не обладают ценной информацией.

Позже, по сведениям издания, Хэспел участвовала в уничтожении видеозаписей допросов, выполняя приказ вышестоящих чинов. Когда власти США проведили расследование по уголовному делу об уничтожении пленок с видеозаписями допросов, никаких обвинений в адрес Хэзел выдвинуто не было.

Напомним: ранее во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначив новым главой Госдепартамента директора Центрального разведуправления Майка Помпео.

Автор: Александр Люблинский
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