Правозащитники призвали сенат СШАне утверждать кандидатуры Помпео и Хаспел
В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) выступают против кандидатур Майка Помпео и Джины Хаспел на должности главы Госдепартамента и директора ЦРУ.
Как утверждают правозащитники, эти люди поддерживали пытки. Соответствующий призыв содержится в заявлении директора офиса HRW в Вашингтоне Сары Моргон.
Во вторник президент США Дональд Трамп освободил от обязанностей главу Госдепа страны Рекса Тиллерсона и предложил назначить на данный пост главу ЦРУ Майка Помпео. На его место американский лидер предложил Джину Хаспел, которая на данный момент является замглавы ЦРУ.