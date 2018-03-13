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20:46   13 Марта 2018
Россия
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Ространснадзор сообщил о сниженном контроле безопасности в «Саратовских авиалиниях»

Ространснадзор сообщил о сниженном контроле безопасности в «Саратовских авиалиниях»

Российская авиакомпания выделяла недостаточное количество финансов на обеспечение безопасности полетов, сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Об этом пишет ТАСС. Комментируя причины крушения Ан-148, он отметил, что здесь фигурируют как ошибки пилотирования, так и вопросы, связанные с особенностями самолета.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» Москва-Орск рухнул в Подмосковье 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находился 71 человек, все они стали жертвами авиакатастрофы.

Причиной крушения, предположительно, могло стало обледенение датчиков для определения скорости самолета, что привело к заниженным показателям о скорости авиасудна, из-за чего пилоты наклонили самолет вниз.

Автор: Ольга Шпакова
#авиакатастрофа #ространснадзор #ан-148 #саратовские авиалинии
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