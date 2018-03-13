Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил право украинских государственных исполнителей обращать взыскание штрафа в отношении «Газпрома» на 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов).

Об этом во вторник сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о штрафе, выписанном антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на все имущество российской корпорации, а не только на его находящиеся в банках денежные средства.

В октябре минувшего года киевский Хозяйственный суд по иску АМКУ и исполнительной службы Минюста Украины изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» этого штрафа, позволив обращать взыскание на все имущество компании, а не только на банковские счета.