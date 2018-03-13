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20:45   13 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся лицензий

​​​​​​​МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся лицензий

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в том случае, если в Лондоне закроют телеканал RT, в России не будет работать ни одно британское СМИ.

Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала призыв нескольких британских парламентариев ограничить деятельность российского телеканала RT на территории Великобритании, вплоть до отзыва у него лицензии. С таким предложением парламентарием выступили после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что в деле отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери британскому правительству «российский след» кажется «весьма вероятным».

«Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», - заявила Мария Захарова в среду вечером в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В свою очередь телеканал RT, заявил, что призывы британских парламентариев ограничить его деятельность в Великобритании, приводят к увеличению поляризации в обществе.

Автор: Александр Люблинский
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