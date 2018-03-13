Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

 Сборная Украины вслед за США отказалась приезжать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

Сборная Украины вслед за США отказалась приезжать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

 Сборная Украины вслед за США отказалась приезжать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

Сборная Украины вслед за США отказалась приезжать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
20:29   13 Марта 2018
Весь мир
90

Белый дом уволил замгоссекретаря США за высказывания об отставке Тиллерсона

Белый дом уволил замгоссекретаря США за высказывания об отставке Тиллерсона

Белый дом уволил заместителя государственного секретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Об этом сообщили зарубежные СМИ, ссылаясь на неназванных официальных лиц Соединенных Штатов Америки. Решение обосновано тем, что Голдстин обнародовал заявление об обстоятельствах увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое противоречило версии Белого дома.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил на его место главу ЦРУ Майка Помпео. Руководить разведкой США теперь будет Джина Хэспел, ранее находившаяся в должности заместителя руководителя.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #трамп #белый дом #помпео #тиллерсон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
85
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
9304
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
10590
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
43948
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

 ​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов