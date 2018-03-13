Белый дом уволил замгоссекретаря США за высказывания об отставке Тиллерсона

Белый дом уволил заместителя государственного секретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Об этом сообщили зарубежные СМИ, ссылаясь на неназванных официальных лиц Соединенных Штатов Америки. Решение обосновано тем, что Голдстин обнародовал заявление об обстоятельствах увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое противоречило версии Белого дома.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил на его место главу ЦРУ Майка Помпео. Руководить разведкой США теперь будет Джина Хэспел, ранее находившаяся в должности заместителя руководителя.