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20:28   13 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Путин: Для улучшения бизнес-климата в Дагестане надо активнее привлекать инвесторов

​​​​​​​Путин: Для улучшения бизнес-климата в Дагестане надо активнее привлекать инвесторов

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Махачкалу потребовал активнее привлекать в Дагестан инвесторов для улучшения бизнес-климата в республике.

Об этом во вторник вечером рассказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что речь о привлечении инвесторов шла на совещании по социально-экономическому развитию Дагестана, которое глава государства провел с руководством республики.

«Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов», - заявил Путин, в частности, отметив, что долгосрочные вложения можно привлекать в пищевую и обрабатываемую промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Также президент в ходе совещания поставил перед руководством республики Дагестан задачу поддерживать предпринимательскую активность, последовательно улучшая деловой климат в регионе.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #дагестан #политика #общество #инвестиции #махачкала #рабочая поездка #бизнес-климат
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