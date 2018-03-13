​​​​​​​Путин: Для улучшения бизнес-климата в Дагестане надо активнее привлекать инвесторов

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Махачкалу потребовал активнее привлекать в Дагестан инвесторов для улучшения бизнес-климата в республике.

Об этом во вторник вечером рассказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что речь о привлечении инвесторов шла на совещании по социально-экономическому развитию Дагестана, которое глава государства провел с руководством республики.

«Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов», - заявил Путин, в частности, отметив, что долгосрочные вложения можно привлекать в пищевую и обрабатываемую промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Также президент в ходе совещания поставил перед руководством республики Дагестан задачу поддерживать предпринимательскую активность, последовательно улучшая деловой климат в регионе.