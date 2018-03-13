СМИ: Помощника Трампа уволили по соображениям безопасности

Один из самых давних помощников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - Джон Макэнти - был снят со своей должности по соображениям безопасности.

Соответствующее сообщение во вторник в онлайн-версии издания The Wall Street Journal.

Согласно данным источников газеты в администрации, Макэнти в понедельник вывели из Белого дома сотрудники охраны. Ему не позволили собрать личные вещи и даже не разрешили надеть куртку. Причины отстранения его от должности пока не уточняются. Сообщается только, что речь идет о некой проблеме в сфере безопасности.