Эксперт: Курды в Африне действуют, как террористы в Восточной Гуте

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что центральная часть сирийского города Африн блокирована со всех сторон и турецкие войска контролируют все критически важные районы для продолжения операции «Оливковая ветвь».

Также турецкое командование обнародовало сведения, согласно которым, в ходе наступления турецких сил на курдские боевые позиции в Африне были нейтрализованы 3393 террориста, воевавшие за «Отряды народной самообороны», «Рабочую партии Курдистана» (признанную в Турции террористической группировкой), партию «Демократический союз» и группировку ИГ (которая в России признана террористической и запрещена законом).

Отмечается, что мирные жители, которые пытаются покинуть окруженный Африн по коридору, организованному турецкой армией, сталкиваются с препятствиями со стороны курдских вооруженных формирований.

В частности, турецкий телеканал TRT Haber продемонстрировала видео, на котором «Отряды народной самообороны», по всей вероятности пытаются использовать мирных жителей как живой щит. В то же время, Telegram-канал @dierezzore5 сообщает, что курдские боевики берут плату с местных жителей, которые пытаются покинуть город, через установленные ими по периметру города блок-посты. Отмечается, что в связи с этим на улицах Африна образовались гигантские пробки, и находящиеся в них люди рискуют оказаться жертвами обстрелов.

#BREAKING - #Kurdish #YPG forces block civilians leaving #Afrin city and force them to go back. #UN previously stated YPG forces have prevented civilians leaving the city, today #Turkish drone footage shows clearly the roadblocks. Civilians have been forced to be human shields. pic.twitter.com/IV11n8Pt9k — SURA (@AlSuraEnglish) 12 марта 2018 г.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный эксперт, доцент кафедры политологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Его слова во вторник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Перенджиев отметил, что, действуя таким образом в Африне, курды практически ничем не отличаются от террористов, орудующих в Восточной Гуте, которые также препятствуют выходу гражданского населения из зоны военных действий.

Напомним: пригород Дамаска – Восточная Гута – остается под контролем запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», союзных ей «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман» и некоторых других группировок, продолжающих действовать в окрестностях сирийской столицы. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии создал гуманитарный коридор в Мухайям Аль-Вафедин, и позже еще один - Млеха — Джисрин, для выхода из зоны боевых действий мирного населения, но боевики обстреливают гуманитарные коридоры, препятствуя выходу гражданских лиц.

По словам Александра Перенджиева, тактика курдов все больше напоминает тактику террористов, например, боевиков группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра», что уже не позволяет относиться к ним с тем позитивом, что имел место раньше.