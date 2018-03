Эксперт: Курды в Африне действуют, как террористы в Восточной Гуте

Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что центральная часть сирийского города Африн блокирована со всех сторон и турецкие войска контролируют все критически важные районы для продолжения операции «Оливковая ветвь».

Также турецкое командование обнародовало сведения, согласно которым, в ходе наступления турецких сил на курдские боевые позиции в Африне были нейтрализованы 3393 террориста, воевавшие за «Отряды народной самообороны», «Рабочую партии Курдистана» (признанную в Турции террористической группировкой), партию «Демократический союз» и группировку ИГ (которая в России признана террористической и запрещена законом).

Отмечается, что мирные жители, которые пытаются покинуть окруженный Африн по коридору, организованному турецкой армией, сталкиваются с препятствиями со стороны курдских вооруженных формирований.

В частности, турецкий телеканал TRT Haber продемонстрировала видео, на котором «Отряды народной самообороны», по всей вероятности пытаются использовать мирных жителей как живой щит. В то же время, Telegram-канал @dierezzore5 сообщает, что курдские боевики берут плату с местных жителей, которые пытаются покинуть город, через установленные ими по периметру города блок-посты. Отмечается, что в связи с этим на улицах Африна образовались гигантские пробки, и находящиеся в них люди рискуют оказаться жертвами обстрелов.

#BREAKING - #Kurdish #YPG forces block civilians leaving #Afrin city and force them to go back. #UN previously stated YPG forces have prevented civilians leaving the city, today #Turkish drone footage shows clearly the roadblocks. Civilians have been forced to be human shields. pic.twitter.com/IV11n8Pt9k