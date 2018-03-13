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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

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 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

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20:10   13 Марта 2018
Весь мир
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МИД Германии призвал привлечь к ответственности стоящих за отравлением Скрипаля

МИД Германии призвал привлечь к ответственности стоящих за отравлением Скрипаля

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль провел переговоры с коллегой из Британии Борисом Джонсоном.

В ходе телефонной беседы он выступил за привлечение к ответственности тех, кто стоит за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.  По словам Габриэля, если выяснится, что за инцидентом стоит Россия, то это будет расцениваться как серьезное происшествие. Он также подчеркнул, что Берлин обеспокоен ситуацией и осуждает нападение с применением химического оружия.

66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их нашли без сознания в Солсбери. В настоящее время они находятся в коме.

В 2004 году ФСБ арестовало Скрипаля, позже его приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 году он был передан Штатам в рамках обмена лицами, арестованными за шпионаж. Спустя какое-то время Скрипаль поселился в Британии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к отравлению Скрипаля.

Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #лавров #политика #мид рф #зигмар габриэль #скрипаль
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