Помпео может попытаться восстановить нормальные отношения США с РФ, считает Джабаров

Решение по отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона назревало давно и теперь назначенный вместо него глава ЦРУ Майкл Помпео может попытаться восстановить отношения с Россией.

Об этом сообщил во вторник первый заместитель главы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, слова которого приводит ТАСС.

Сенатор также подчеркнул, что о возможном назначении Помпео «давно поговаривали» в США и других странах с учетом того, что у него имеется немалый опыт и очень высокая степень информированности. По мнению Джабарова, данное назначение может способствовать снижению противостояния Трампа с Конгрессом США.