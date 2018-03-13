Стены четырех квартир обрушились в результате взрыва в жилом доме в Петербурге
Стены четырех квартир обрушились при взрыве в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«Произошло обрушение внешних стен четырех квартир», — заявил собеседник агентства.
Согласно его данным, в результате инцидента также частично обрушились лестничные марши и железобетонные перекрытия кровли многоквартирного дома.
Напомним, во вторник в подъезде жилого дома номер 219 на улице Народного ополчения прогремел взрыв бытового газа. На место происшествия с целью обследования прочностных характеристик дома был отправлен мобильный диагностический комплекс «Стрела-П».