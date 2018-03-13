Правые консерваторы будут в восторге: Пушков прокомментировал назначение Помпео

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал назначение главы ЦРУ Майка Помпео государственным секретарем.

В своем микроблоге в соцсети Twitter он отметил, что произошедшие в США кадровые перестановки играют на руку консервативным кругам.

Пушков также написал, что ранее не занимавшийся политикой Помпео вышел из правоконсервативной «Партии чаепития» и является приверженцем решительных методов. Крайне правые республиканцы придут в восторг от этого назначения, выразил мнение Пушков.

Майк Помпео - 1-ый человек из правоконсервативной "Тea Party" ("Партии чаепития"), назначенный на пост госсекретаря. Внешней политикой прежде не занимался. Как и Трамп, сторонник решительных методов. Крайне правые республиканцы будут в восторге. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 13, 2018

Ранее глава США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США. На этот пост он определил Майка Помпео, который руководил ЦРУ. Американскую разведку теперь возглавит Джина Хаспел.