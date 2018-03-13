Стартовал всемирный флешмоб для россиян в поддержку участия в выборах

Председатель координационного совета соотечественников в Конго Дюк Мишель Нгебана призвал граждан РФ по всему миру выкладывать свои фото с избирательных участков на выборах российского президента.

К таким действиям он призвал россиян в рамках флешмоба #ВаженКаждыйГолос. Об этом Нгебана написал на своей странице в Facebook.

«Давайте проголосуем вокруг света!», — призвал он граждан России.

Нгебана также отметил, что россияне, находящиеся в Республике Конго, уже проголосовали, опубликовал фотоснимки с избирательного участка и призвал граждан РФ, находящихся в других странах, присоединиться к флешмобу.