Стартовал всемирный флешмоб для россиян в поддержку участия в выборах
Председатель координационного совета соотечественников в Конго Дюк Мишель Нгебана призвал граждан РФ по всему миру выкладывать свои фото с избирательных участков на выборах российского президента.
К таким действиям он призвал россиян в рамках флешмоба #ВаженКаждыйГолос. Об этом Нгебана написал на своей странице в Facebook.
«Давайте проголосуем вокруг света!», — призвал он граждан России.
Нгебана также отметил, что россияне, находящиеся в Республике Конго, уже проголосовали, опубликовал фотоснимки с избирательного участка и призвал граждан РФ, находящихся в других странах, присоединиться к флешмобу.