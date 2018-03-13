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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

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19:27   13 Марта 2018
Весь мир
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EgyptAir планирует совершить первый рейс в Москву 15 апреля

EgyptAir планирует совершить первый рейс в Москву 15 апреля

Об этом проинформировал источник в авиакомпании.

Он добавил, что в ближайшие дни будет сделано официальное заявление, после чего начнется продажа авиабилетов, пишет РИА Новости.

Ранее 13 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о возобновлении регулярных рейсов в Каир с 11 апреля. Компания уже запустила продажу билетов.

Авиасообщение между странами было приостановлено в 2015 году после крушения российского лайнера авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Самолет следовал из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ классифицировала происшествие как теракт.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #рейсы #каир #общество #egyptair
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