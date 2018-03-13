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19:10   13 Марта 2018
Россия
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Президент РФ призвал наводить порядок в экономике Дагестана

Президент РФ призвал наводить порядок в экономике Дагестана

Российский глава Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике Дагестана.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщая СМИ о встрече в Махачкале президента с представителями общественности региона.

«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики», — сказал Путин.

По данным официального представителя Кремля, на встрече глава государства обратил внимание жителей Дагестана на то, что из примерно 600 местных автозаправочных станций налоги в бюджет платят лишь единицы.

«Но куда-то и кому-то они же платят?» — задал риторический Путин.

Автор: Алла Ларионова
#путин #дагестан #экономика #политика #общество
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