Президент РФ призвал наводить порядок в экономике Дагестана
Российский глава Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике Дагестана.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщая СМИ о встрече в Махачкале президента с представителями общественности региона.
«Нужно навести порядок в экономической деятельности республики», — сказал Путин.
По данным официального представителя Кремля, на встрече глава государства обратил внимание жителей Дагестана на то, что из примерно 600 местных автозаправочных станций налоги в бюджет платят лишь единицы.
«Но куда-то и кому-то они же платят?» — задал риторический Путин.