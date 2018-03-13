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19:22   13 Марта 2018
Россия
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Путин обсудил с главой Дагестана план действий по развитию республики

Путин обсудил с главой Дагестана план действий по развитию республики

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Махачкалу встретился с исполняющим обязанности главы республики Дагестан Владимиром Васильевым и обсудил с ним план действий развития региона.

Об этом во вторник сообщает официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. В частности, он рассказал, что Васильев доложил президенту, как он видит приоритетные проблемы республики и главные вопросы на которых руководство Дагестана концентрируется в своей работе.

«Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства РФ побывали в Дагестане, и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач».

Также Песков сообщил, что Путин провел в Махачкале заседание по социально экономическим вопросам развития республики, на котором присутствовало руководство Дагестана. Глава государства, открыв совещание, заявил присутствующим, что уже получил исчерпывающую информацию о состоянии дел в Дагестане от исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также от местных жителей, с которыми успел обсудить реальные проблемы. 

Напомним: ранее СМИ привели слова Путина о том, что коррупция, мешающая развитию страны, является бедой не только республики Дагестан, но и других российских регионов.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #дагестан #политика #общество #васильев #рабочая поездка #планы развития
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