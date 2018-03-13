Путин обсудил развитие республики с жителями Дагестана

Глава РФ Владимир Путин обсудил обстановку в Дагестане с представителями общественности.

Президент подчеркнул, что перед совещанием с руководством Дагестана пообщался с местными жителями и обсудил с ними ряд проблем в республике. Президенту рассказали о необходимости улучшения быта жителей населенных пунктов в горной местности, а также о том, что в таких регионах не хватает школ и спортзалов. Также местные жители попросили подумать над созданием в республике кадетского училища, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые участники встречи отметили прогресс в ряде вопросов после поручений Путина в 2000-х годах. Они рассказали об улучшении жилищных условий и газификации даже горных населенных пунктов.

Песков также рассказал о намерении президента посетить село Ботлих, однако отметил, что погода нарушила его планы.