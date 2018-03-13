Путин: В борьбе с коррупцией в Дагестане помогут местные жители

Глав РФ Владимир Путин уверен, что новое руководство Дагестана сможет наладить обстановку в республике.

Президент провел встречу с представителями общественности Дагестана, в ходе которой обсудил текущее положение дел.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин отметил, в регионе имеются некоторые сложности, однако наметился определенный прогресс. Путин выразил надежду на то, что новое руководство сможет взять ситуацию в республике под контроль и пообещал поддержку из федерального центра.

По словам Пескова, Путин также выразил уверенность, что жители Дагестана помогут властям в борьбе с коррупцией.