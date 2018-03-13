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18:56   13 Марта 2018
Россия
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Путин заявил, что коррупция является бедой не только Дагестана

Путин заявил, что коррупция является бедой не только Дагестана

Коррупция – это один из факторов, которые сильно тормозят развитие России, и она является бедой не только Дагестана, но и других регионов страны.

Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию республики Дагестан. Выступление главы государства транслировал телеканал «Россия 1».

«Конечно, одним из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, является коррупция. Мы знаем об этом. Это не только беда Дагестана.(…) С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной», - сказал Путин, отметив, что вся страна знает об этом.

При этом президент подчеркнул, что у Дагестана есть все возможности, для того чтобы перейти на новый уровень развития. Ключевыми задачами в республике на данный момент, по словам Путина, являются повышение зарплат и уровня реальных доходов граждан, создание дополнительных рабочих мест, а также модернизация социальной сферы и инфраструктуры.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #дагестан #коррупция #политика #общество #беда #другие регионы
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