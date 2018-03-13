«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы Москва-Каир 11 апреля

Компания «Аэрофлот» возобновит регулярные авиарейсы из Москвы в египетский Каир 11 апреля этого года.

Продажа билетов на рейсы данного направления открывается 13 марта, сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика. Полеты между Россией и Египтом, которые решено было прервать осенью 2015 года из-за теракта на борту российского авиалайнера, постепенно возобновляются после более двух лет перерыва.

Отмечается, что рейсы будут выполняться каждый понедельник, среду и субботу. Вылет из Москвы, согласно планам авиакомпании, будет осуществляться в 20:50, прибытие в Каир - в 00:25. Вылет из Каира в 01:25, а прибытие в Москву - в 06:50.