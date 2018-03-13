Тиллерсон не успел

Колумнист ИА «Политика сегодня» об уходе Госсекретаря США: история и причины.

Сразу после президентских выборов в США велись ожесточенные споры, какой же именно внешнеполитический курс изберет Дональд Трамп: останется ли верен предвыборным обещаниям, или же решит поступать иначе.

Сейчас более-менее очевидно, что новый президент решил держаться лозунгов, о чем свидетельствует относительно мягкая риторика в отношении России, ограничение на въезд мусульманских мигрантов в США, а также выход из Транстихоокеанского партнерства.

Бизнесмен Дональд Трамп вряд ли досконально разбирается во внешней политике: у него нет опыта в межгосударственных переговорах, он славится агрессивным поведением, нехарактерным для дипломатов. Тем не менее, у него были все шансы стать на дипломатическом поприще более успешным, чем два его предшественника – Барак Обама и Джордж Буш-младший. Тем более, что назначение на пост государственного секретаря США Рекса Тиллерсона даже убежденные противники Трампа встретили очень тепло.

С 2006 года Тиллерсон возглавлял крупнейшую нефтяную компанию Exxon Mobil, он близко знаком с многими главами государств, в том числе с Владимиром Путиным. Ранее он лично отвечал за развитие сотрудничества между «Газпромом» и «Exxon Mobil», а также подписывал договор с Россией о бурении в Арктике.

Тиллерсон – прагматик, что выгодно отличает его от предыдущих госсекретарей, которые, в основном, прославились некомпетентностью и фанатичной приверженностью «демократическим ценностям». В первой же речи после принятия присяги Тиллерсон назвал основными приоритетами на посту госсекретаря три направления внешней политики: сдерживание Китая, борьба с исламским терроризмом, развитие отношений с Россией.

Тем не менее, по не вполне понятным причинам, Трамп отправил его в отставку. Ранее ряд СМИ написали, что Тиллерсон обозвал Трампа болваном и о разногласиях между президентом и госсекретарем по ряду важных вопросов, касающихся Северной Кореи, Сирии и Ирана.

Несмотря на то, что у администрации Трампа были хорошие шансы для развития российско-американского сотрудничества на Ближнем Востоке, Тиллерсону так и не удалось преодолеть традиционно идеологизированный подход США к ряду международных вопросов: две предыдущих администрации последовательно осуждали всю российскую политику на Ближнем Востоке – от Сирии до Чечни.

К сожалению, отбросить разговоры о высоких ценностях и действовать в соответствии с концепцией реализма в международных отношениях у Тиллерсона не получилось. Текущую ситуацию на Ближнем Востоке нельзя назвать стабильной: немногие оставшиеся светские режимы испытывают серьезное давление со стороны исламистов. Ситуацию могло бы исправить российско-американское сотрудничество, однако теперь судьба ближневосточного региона незавидна.

Второй точкой столкновения Трампа и Тиллеросна очевидно стала пресловутая иранская сделка, которую демократы называют чуть ли не самым заметным достижением администрации Барака Обамы. Вопреки ожиданиям, договор с Ираном так и не принес желаемых результатов: власти Ирана решили использовать эту договоренность в качестве «лицензии» на приобретение новейших видов вооружения после отмены антииранских санкций.

В некотором смысле договор между США и Исламской республикой дал властям Ирана еще больше рычагов давления на запад, чем раньше. Кроме того, иранская сделка вполне может стать оправданием для дальнейшего расширения НАТО, против которого Трамп активно выступал во время своей предвыборной кампании. В свою очередь, Тиллерсон заявил, что договор с Ираном не оправдал американских ожиданий, однако выходить из него США не планируют.

Третьим ключевым разногласием между Трампом и Тиллеросоном можно считать политику в отношении Северной Кореи. Очевидно, что Трамп выступал за ужесточение риторики в отношении КНДР: он придерживался стратегии по оказанию максимального давления на Корею с целью сподвигнуть ее к ядерному разоружению. Тиллерсон держался более мягких позиций и призывал к созданию каналов связи с КНДР для дальнейшего расширения сотрудничества.

Судя по всему, госсекретарю все-таки удалось убедить Трампа в правильности своих суждений – недавно он заявил, что готов сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном. К сожалению, несмотря на ряд существенных достижений, Рекс Тиллерсон оставался на посту госсекретаря США чуть меньше года.

Его пребывание на этой должности стало одним из самых коротких за всю историю США. Дональда Трампа не устроила позиция Тиллерсона по ближневосточному региону – Ирану и Сирии. Скорее всего, он рассчитывает, что бывший глава ЦРУ Майк Помпео предпочтет более жесткие меры по урегулированию ситуации в Исламском мире.