МИД РФ: Угрозы Лондона санкциями по «делу Скрипаля» не останутся без ответа

Британия должна осознавать, что угрозы ввода антироссийских санкций по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не останутся без ответа.

Такое заявление сделал МИД РФ после вызова британского посла Лори Бристоу. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что Россия не намерена отвечать на ультиматум Лондона по делу Сергея Скрипаля, пока не получит от британской стороны образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.

МИД РФ также заявил, что действия британских властей носят провокационный характер, РФ не имеет отношения к произошедшему с экс-полковником ГРУ.

Новое заявление британских властей ожидается 14 марта.