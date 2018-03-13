Очевидцы: В Петербурге после взрыва газа в жилом доме частично обрушились перекрытия

На проспекте Народного Ополчения в Петербурге в жилом многоэтажном доме произошло частичное обрушение панельных перекрытий.

Об этом ИА «Политика сегодня» сообщают очевидцы, отмечая, что непосредственно перед обрушением они слышали громкий хлопок. Отмечается, что частичное обрушение перекрытий произошло на уровне восьмого и девятого этажей жилого дома.

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что на место происшествия уже выехали оперативные службы. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.