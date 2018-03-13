Выборы-2018: ЦИК исключил возможность проголосовать несколько раз

Проголосовать 18 марта на президентских выборах в России можно только на участке, к которому избиратель прикрепился при первой подаче заявления. Об этом рассказал заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев.

В ходе заседания Центральной избирательной комиссии он подчеркнул, что действительно только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС «Выборы» обработала первым.

В том случае, если гражданин попытается проголосовать повторно, его может ждать Следственный комитет РФ, заявил Булаев. Он напомнил, что уголовная ответственность за такое преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) дважды в час будет сообщать о ходе голосования на площадке «Ночи выборов-2018. Life».