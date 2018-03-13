МИД РФ выразил британскому послу протест из-за обвинений по делу Скрипаля

МИД заявил решительный протест британскому послу в России Лори Бристоу из-за обвинений по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Протест был заявлен первым заместителем главы МИД РФ Владимиром Титовым в связи с выдвинутыми властями Британии обвинениями РФ в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

Действия Великобритании носят провокационный характер, Россия не имеет отношения к инциденту в Солсбери, подчеркнули в МИД. Отмечается, что Москва не намерена давать ответ на ультиматум Лондона, пока не получит образцы отравляющего вещества.

На прошлой неделе экс-полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением, в настоящее время они находятся в коме. Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля якобы может быть причастна Россия.