Трамп знает, что делает. Познер прокомментировал отставку Тиллерсона

Глава США Дональд Трамп уволил с поста государственного секретаря Рекса Тиллерсона, назначив на этот пост главу ЦРУ Майка Помпео.

Кадровые перестановки в Америке прокомментировал российский журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью ФАН. По словам Познера, трудно сказать, по каким причинам Трамп поступил таким образом, но он знает, что делает.

Что касается повода для отставки, то лучше спросить у самого президента США, отметил ведущий. Иногда Трамп принимает странные решения, однако «не нам гадать по этому поводу», заключил Познер.

Ранее во вторник глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона. На его место он назначил главу ЦРУ Майка Помпео, который, как считает Трамп, «фантастически справится» с новыми обязанностями.