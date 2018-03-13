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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
17:19   13 Марта 2018
Весь мир
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Тиллерсон заявил, что не знает причин увольнения

Тиллерсон заявил, что не знает причин увольнения

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает причин своего увольнения.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Стива Голдштейна. Политик планировал остаться в должности, поскольку достиг большого прогресса в сфере безопасности. Тиллерсон не беседовал с президентом США Дональдом Трампом и не знает причин увольнения, добавили в Госдепе.

Бывший госсекретарь заявил, что благодарен за возможность послужить на благо страны. Он также пожелал успехов Майку Помпео, который заменил Тиллерсона на посту.

Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #тиллерсон #отставка тиллерсона
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