Тиллерсон заявил, что не знает причин увольнения

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает причин своего увольнения.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря Стива Голдштейна. Политик планировал остаться в должности, поскольку достиг большого прогресса в сфере безопасности. Тиллерсон не беседовал с президентом США Дональдом Трампом и не знает причин увольнения, добавили в Госдепе.

Бывший госсекретарь заявил, что благодарен за возможность послужить на благо страны. Он также пожелал успехов Майку Помпео, который заменил Тиллерсона на посту.