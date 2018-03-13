Трамп объяснил отставку Тиллерсона разногласиями во взглядах

Американский лидер Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона расхождением во взглядах, в том числе и по иранской сделке.

В своем заявлении журналистам Трамп сообщил, что давно обсуждал с Тиллерсоном его увольнение с поста. Он подчеркнул, что между ними нет личных разногласий и они хорошо ладят, однако возникали расхождения во мнениях. В качестве примера он привел иранскую сделку, которую считает «ужасной», тогда как Тиллирсон считает по-другому.

Трамп отметил, что с Майком Помпео они мыслят в одном ключе. Президент США также подчеркнул, что ценит службу Тиллерсона и считает его хорошим человеком.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Рекса Тиллерсона, чье место займет Майк Помпео, работавший в должности главы ЦРУ.