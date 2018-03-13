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18:20   13 Марта 2018
Весь мир
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Управляемый хаос. Как США пытаются дестабилизировать обстановку с Сирии с помощью боевиков

Управляемый хаос. Как США пытаются дестабилизировать обстановку с Сирии с помощью боевиков

Именно Соединенные Штаты по сей день остаются в Сирии единственной силой, которая может побуждать различные антиправительственные группировки действовать ради какой-либо общей цели.

И курдские сепаратисты, и боевики различных террористических группировок, и джихадисты «Свободной сирийской армии» —  благодаря США все они оказываются в одной лодке, при этом продолжая враждовать друг с другом, отмечает Федеральное агентство новостей.

Все это являет собой американский «управляемый хаос» — способ использовать силы непримиримых друг с другом группировок для разрушения сирийского правительственного режима. В такой игре ставки на весьма высоком уровне, так как САР территориально занимает важнейшее положение на перекрестке между Европой и Азией. Американское руководство может меняться, однако американская стратегия в отношении Сирии остается неизменной.

Управляемый хаос. Как США пытаются дестабилизировать обстановку с Сирии с помощью боевиков

Очередной пример того, что Вашингтон по-прежнему надеется выиграть «сирийскую партию», можно наблюдать и в настоящее время. Разворачивающаяся контртеррористическая операция сирийских правительственных войск в Восточной Гуте носит в большей степени упреждающий характер.При этом в Восточном Каламуне, который находится от Гуты всего в нескольких десятков километров, дислоцируются тысячи боевиков. На протяжении последних двух лет они соблюдали режим прекращения боевых действий, однако, как и отряды в Гуте, от мира с сирийским руководством отказались.

Управляемый хаос. Как США пытаются дестабилизировать обстановку с Сирии с помощью боевиков

Помимо этого, в их рядах остались террористы из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Такой состав характерен для всех «оппозиционных» формирований, ведь их наиболее боеспособный костяк представляют террористы, однако это в западных СМИ, по вполне понятным причинам, не освещается.

В беседе с агентством политолог и независимый журналист Александр Асафов заявил, что, несмотря на то, что из официальной повестки США не так давно исчезла позиция об обязательном снятии главы Сирии Башара Асада с поста и проведении в Сирии понятных только американским властям «демократических процедур», эта задача у Вашингтона все еще остается.

Эксперт отметил, что США на сегодняшний момент слабо снабжены боевиками, которые могли бы изображать из себя «демократические силы» и препятствовать сирийской армии на разных направлениях, задерживая ее атаками.

Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #курды #террористы #весь мир
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