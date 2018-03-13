Дума может подготовить спецзаявление после обвинений Мэй в адрес РФ по делу Скрипаля

Российские парламентарии всесторонне изучат обвинения британской стороны в адрес России касательно дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и озвучат свою точку зрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бывшего полковника ГРУ и его 33-летнюю дочь Юлию 4 марта госпитализировали из центра Солсбери в бессознательном состоянии. В их крови нашли следы неизвестного нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

ФСБ РФ задержала Скрипаля в 2004 году по обвинению в госизмене. Его приговорили к 13 годам тюрьмы и лишили всех званий. В 2010 году экс-полковника передали США в рамках обмена лицами, обвиненными в шпионаже. В этом же году он поселился в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя произошедшее, заявила, что Россия, вероятнее всего, причастна к нападению на Скрипаля и его дочь. Она объяснила, что якобы вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ, схоже с теми, что производятся в РФ.

Володин в ответ на слова Мэй подчеркнул, что британский премьер пытается отвести подозрения от своей страны, хотя ответственность за отравление Скрипаля лежит на Лондоне.