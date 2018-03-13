ВЦИОМ подведет итоги развития страны с 2000 по 2017 годы
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проведет круглый стол.
Целью заседания станет подведение итогов развития Российской Федерации за период с 2000 по 2017 годы. Место проведения — пресс-центр МИА «Россия Сегодня». Встреча пройдет в среду, 14 марта.
Во время круглого стола ВЦИОМ представит новую книгу «Россия удивляет» и сайт, посвященный изданию. В заседании примет участие глава ведомства Валерий Федоров, а также выдающиеся ученые и специалисты из РФ. Об этом сообщила пресс-служба ВЦИОМ.