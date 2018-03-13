Путин встретится с представителями дагестанской общественности в Махачкале

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Дагестан.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно его данным, в Махачкале у главы государства запланирована встреча с представителями общественности региона, а после он намерен провести отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

Ранее официальный представитель Кремля также сообщил о подготовке поездки Путина в Крым.