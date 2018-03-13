Украина призвала Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2»

Украинский лидер Петр Порошенко уверяет, проект газопровода - угроза для энергобезопасности Евросоюза и Украины.

Президент Незалежной во вторник встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что ЕС стоит отказаться от строительства «Северного потока-2» из-за «ненадежности» России как поставщика газа.

Украинский лидер уверяет, что «Газпром» использует газоснабжение в Евросоюз как средство геополитической борьбы и пренебрегает контрактными обязанностями и правосудием. Кроме того, проект газопровода в Европу якобы является угрозой для энергобезопасности ЕС и Украины. Ввиду этих выводов Украина просит Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2».