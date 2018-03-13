Украина призвала Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2»
Украинский лидер Петр Порошенко уверяет, проект газопровода - угроза для энергобезопасности Евросоюза и Украины.
Президент Незалежной во вторник встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что ЕС стоит отказаться от строительства «Северного потока-2» из-за «ненадежности» России как поставщика газа.
Украинский лидер уверяет, что «Газпром» использует газоснабжение в Евросоюз как средство геополитической борьбы и пренебрегает контрактными обязанностями и правосудием. Кроме того, проект газопровода в Европу якобы является угрозой для энергобезопасности ЕС и Украины. Ввиду этих выводов Украина просит Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2».
Кремль чітко засвідчив, що продовжить використовувати газопостачання до ЄС як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям. Враховуючи це, Україна звернулася до Єврокомісії з проханням відмовитися від «Північного потоку-2». pic.twitter.com/cHon7zRVsr— Петро Порошенко (@poroshenko) March 13, 2018