Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
16:51   13 Марта 2018
Весь мир
158

Украина призвала Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2»

Украинский лидер Петр Порошенко уверяет, проект газопровода - угроза для энергобезопасности Евросоюза и Украины.

Президент Незалежной во вторник встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что ЕС стоит отказаться от строительства «Северного потока-2» из-за «ненадежности» России как поставщика газа.

Украинский лидер уверяет, что «Газпром» использует газоснабжение в Евросоюз как средство геополитической борьбы и пренебрегает контрактными обязанностями и правосудием. Кроме того, проект газопровода в Европу якобы является угрозой для энергобезопасности ЕС и Украины. Ввиду этих выводов Украина просит Еврокомиссию отказаться от «Северного потока-2».

 

Автор: Юлия Халус
#россия #ес #порошенко #экономика #новости #северный поток-2
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
85
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
9303
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
10590
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
43943
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

 ​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов