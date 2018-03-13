Совфед разработает законопроекты для реализации соцчасти послания Путина

В Совете Федерации разработают пакет законопроектов, которые помогут реализовать социальную часть послания президента РФ Владимира Путин Федеральному собранию от 1 марта.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что перед ведомством сформированы серьезные задачи по законодательному обеспечению инициатив, предложенных главой государства. В четверг, 22 марта, Совфед проведет научно-экспертное заседание. На мероприятии аналитики выдвинут предложения по данному вопросу.

После Совет утвердит план по реализации предложений президента. Для ведомства это станет основной программой на весну и осень текущего года.