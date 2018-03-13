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 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

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Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

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16:24   13 Марта 2018
Россия
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Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Рекс Тиллерсон проработал в должности главы внешнеполитического ведомства США чуть более года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИА «Политика Сегодня» прокомментировала отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.  

«Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?» — сыронизировала дипломат.  

Повод уже нашли, пока только пользователи соцсетей. На прошлой неделе в интервью американскому каналу NBC президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявления Тиллерсона о том, что Россия несет ответственность за якобы примененное Дамаском химическое оружие. Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к химическим атакам, а также потребовал полноценного расследования.

Президент США Дональд Трамп снял Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента 13 марта. Эту должность Тиллерсон занимал с 20 января 2017 года. До назначения он руководил нефтяной компанией ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. 

На пост госсекретаря назначен директор ЦРУ Майк Помпео. По словам Трампа, он «фантастически справится» с новыми обязанностями. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #мария захарова #рекс тиллерсон
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