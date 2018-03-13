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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

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16:13   13 Марта 2018
Весь мир
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Автобус со школьниками сорвался в ущелье в Алабаме

Автобус со школьниками сорвался в ущелье в Алабаме

Туристический автобус с примерно 45 пассажирами, в частности, школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама.

Об этом во вторник, 13 марта, сообщил местный телеканал WKRG.

Автобус со школьниками возвращался в Техас после экскурсии, но на трассе Алабама-Флорида сорвался в ущелье. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего пострадали от 12 до 20 человек.

 

Автор: Юлия Халус
#сша #автобус #происшествия #чп #новости #весь мир #алабама
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