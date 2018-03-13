Автобус со школьниками сорвался в ущелье в Алабаме
Туристический автобус с примерно 45 пассажирами, в частности, школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама.
Об этом во вторник, 13 марта, сообщил местный телеканал WKRG.
Автобус со школьниками возвращался в Техас после экскурсии, но на трассе Алабама-Флорида сорвался в ущелье. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего пострадали от 12 до 20 человек.
FIRST ALERT: Bus crash shuts down I-10 near Alabama-Florida line https://t.co/7TR7xQepGH pic.twitter.com/yh1HlQznsl— WAFF 48 (@waff48) March 13, 2018