Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что в стране практически нет бюджетных секторов, в которых работники получают зарплату ниже прожиточного минимума.

Он отметил, что активная работа по заработным платам в бюджетном секторе может помочь вовсе устранить работающих бедных. По словам Топилина, в зоне риска остаются семьи, имеющие детей 1,5-3 лет, поскольку в этот момент заканчиваются программы федеральной поддержки. Он отметил, что отслеживать уровень дохода будет возможно с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения граждан (ЕГИССО).