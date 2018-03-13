Школьник из Калининградской области собрал действующий макет атомного реактора из Lego

Ученик шестого класса из школы № 3 города Кусев в Калининградской области Артем Чубинец представил действующий макет атомного реактора, созданный из конструктора Lego.

Проект представлен в рамках конкурса НТСИ-SkАРТ, прошедшего в российском технопарке «Сколково». Некоторые детали макета школьник сделал на 3D-принтере. Благодаря модели можно понять, как при работе атомного реактора подается электричество в жилые дома, отметили в пресс-службе администрации Калининградской области.

Макет признали лучшим среди 600 работ. Сам Чубинец заявил, что проект демонстрирует возможности ядерной энергетики, когда исчезнет традиционное топливо.