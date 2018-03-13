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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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15:52   13 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Минобороны прокомментировало особенности проведения выборов президента РФ в Сирии

Минобороны прокомментировало особенности проведения выборов президента РФ в Сирии

Замруководитель рабочей группы Минобороны РФ по организации избирательного процесса в ВС РФ Василий Волков сообщил, что на избирательных участках, которые будут организованы для голосования россиян в Сирии, будут повышенны меры безопасности.

Волков рассказал, что в посольстве РФ в Сирии будет образован избирательный участок. Военнослужащие, входящие в состав участковой комиссии, обеспечат безопасность процесса голосования. Он также сообщил, что россияне, находящиеся на службе в отдаленных районах, смогут проголосовать с помощью переносного ящика для голосования. Такая возможность предусматривается законом. 

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #минобороны #выборы2018
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