Минобороны прокомментировало особенности проведения выборов президента РФ в Сирии

Замруководитель рабочей группы Минобороны РФ по организации избирательного процесса в ВС РФ Василий Волков сообщил, что на избирательных участках, которые будут организованы для голосования россиян в Сирии, будут повышенны меры безопасности.

Волков рассказал, что в посольстве РФ в Сирии будет образован избирательный участок. Военнослужащие, входящие в состав участковой комиссии, обеспечат безопасность процесса голосования. Он также сообщил, что россияне, находящиеся на службе в отдаленных районах, смогут проголосовать с помощью переносного ящика для голосования. Такая возможность предусматривается законом.