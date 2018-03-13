Минобороны РФ отобрало лучшие идеи для названий новейшего оружия

На официальном сайте МО РФ начался финальный этап конкурса.

Интернет-пользователи могут выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных идей для названий лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, а также подводного беспилотника.

Сервис по приему названий для вооружений заработал 1 марта на сайте МО России. За это время его посетили порядка 870 тысяч пользователей, из которых почти треть – граждане других стран.

Посетители оставили более 245 тысяч предложений с названиями, из которых ведомство отобрало по 50 названий для каждого из образцов вооружения. Голосование будет идти до 16 марта.

О новейших видах стратегического вооружения в РФ сообщил глава государства Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию.