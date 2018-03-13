Климкин: Киев готов помочь Лондону в расследовании по делу Скрипаля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов помочь Лондону в расследовании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Слова украинского политика привел портал Интерфакс-Украина. Климкин отметил, что Киев солидарен с Лондоном и заявил о готовности предоставить помощь, если такая потребуется. Министр заявил, что на Украине считают Россию виновным в отравлении.

Во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности Москвы к отравлению. В МИД РФ потребовали доступа ко всем материалам по делу Скрипаля.