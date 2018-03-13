Работу петербургского метро продлят 15 марта из-за матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»

Пять станций метро продлят время на вход до 01.30.

Пресс-служба метрополитена Петербурга сообщила, что изменения в графике работы метро вызваны необходимостью обеспечить массовые перевозки после матча «Зенит» - «РБ Лейпциг», который пройдет в этот день на стадионе «Санкт-Петербург». Матч начнется в 21.00 по местному времени, пишет интернет-журнал «Интересант».

Уточняется, что до 01.30 ночи на вход будут работать станции «Крестовский остров», «Петроградская», «Выборгская», а также «Черная речка» и «Чкаловская». Остальные станции закроются для входа в обычное для них время.