НОМ станет два раза в час сообщать о ходе голосования на «Ночи выборов-2018»

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) дважды в час станет отчитываться о ходе голосования на площадке «Ночи выборов-2018. Life». Об этом заявил главный координатор НОМ Роман Коломийцев.

Ведомство развернет ситуационный центр 17 марта. Основная работа придется после 12 часов дня 18 марта, в единый день голосования. Зрители онлайн-марафона смогут смотреть, как проходят выборы президента в РФ, узнать о имеющихся нарушениях. Информация со стороны наблюдателей будет предоставлять дважды в час.

Выборы главы РФ пройдут уже в это воскресенье. Действующий президент Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.