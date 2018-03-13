Выборы-2018: Крым готов принять международных наблюдателей

Глава Крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что Крым открыт для международных избирателей.

Он отметил, что в Крыму готовы показать любой избирательный участок, где будет проходить голосование на предстоящих выборах президента России, если международные наблюдатели приедут на полуостров. Он также подчеркнул, что выборы будут открытые. Малышев напомнил, что Центризбирком занимается регистрацией наблюдателей.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта​​​. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения полуострова с Россией.