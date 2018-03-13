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Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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14:52   13 Марта 2018
Весь мир
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Евросоюз признал спиннеры опасным товаром

Евросоюз признал спиннеры опасным товаром

Европейский союз составил перечень опасных товаров, куда отнес и спиннеры.

Как сообщается в докладе за 2017 год, опубликованный европейской системой быстрого оповещения о сомнительной продукции, спиннеры могут навредить детям. Проглатывание батарейки от светящегося спиннера может привести к ожогам пищевода и кишечника, также для детей опасны и другие легко отделяемые части игрушки.

Напомним, что игрушка спиннер имеет одну ось и постоянно сохраняет свое положение. Пользователю нужно держаться пальцами за неподвижную часть прибора и раскручивать внешнюю. Игрушка максимально долго сохраняет свободное вращение за счет веса деталей.

В 2017 году спиннеры были популярны в России. Роспотребнадзор провел экспертизу игрушки и заключил, что те безопасны для психики детей, но мелкие детали могут навредить их здоровью.

Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #общество #весь мир #список #спиннер #опасные предметы
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